Detingut a l'Aeroport de Barcelona amb 10,96 quilos d'heroïna amagats en bosses de cafè

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil va detenir el passat 4 de novembre a l'Aeroport de Barcelona un passatger que presumptament transportava dins la maleta prop de 10,96 quilograms d'heroïna oculta en paquets que simulaven contenir cafè, una quantitat que equival a més de 100.000 dosis individuals, informa en un comunicat aquest dijous.
L'actuació es va produir a les 13:00 hores a la Terminal 2 després de detectar una imatge sospitosa en l'escàner de raigs X de l'equipatge facturat d'un passatger procedent de Bangkok (Tailàndia), amb escala a Kuwait.
Un cop oberta la maleta en presència del passatger, els agents van trobar 15 bosses segellades, totes amb aparença externa de contenir cafè en gra i, en inspeccionar-ne el contingut, es va localitzar una substància de color marró que va resultar ser heroïna, per la qual cosa el passatger va ser detingut i el jutge va decretar l'ingrés a presó.