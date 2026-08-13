Detingut un jove per una temptativa d'homicidi al Pont de Suert (Lleida)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 13 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un jove de 18 anys com a presumpte autor d'un homicidi dolós en grau de temptativa succeït al Pont de Suert (Lleida), ha informat el cos en un comunicat aquest dijous.
Els fets van tenir lloc cap a les 6 hores del passat diumenge, quan es va produir una agressió amb arma blanca al carrer Monestir de Lavaix per la qual els serveis d'emergència van atendre un jove que presentava una lesió a la zona abdominal que comportava un risc vital, per la qual cosa va ser traslladat a l'Hospital de Vielha (Lleida), on va ser intervingut d'urgència.
Per la seva banda, els Mossos van identificar dos grups de joves als quals van prendre declaració per esclarir aquests fets i, segons la informació recollida, tot apuntava que s'havia tractat d'una agressió arran d'una discussió menor en el marc de les festes de la població entre persones que no es coneixien.
La Unitat d'Investigació de Vielha va assumir la investigació dels fets i va determinar que el presumpte autor era un dels joves identificats i que aquella mateixa matinada ja havia amenaçat una altra persona amb una navalla.
El dilluns, els investigadors van poder entrevistar-se amb la víctima i, finalment, aquest dimecres es van desplaçar fins a Lleida on van detenir al presumpte autor dels fets, que ha passat aquest dijous a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Tremp (Lleida).