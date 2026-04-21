Detingut un jove per robar 14 mòbils en un festival de música a Montmeló (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge un jove de 20 anys com a presumpte autor de 14 robatoris de telèfons mòbils en un festival de música electrònica, segons han informat aquest dimarts mitjançant un comunicat.
El festival es va celebrar dissabte passat quan cap a les 23.20 hores un vigilant de seguretat privada va alertar els agents que hi havia a l'accés a l'espai que un presumpte lladre de mòbils acabava de sortir del recinte.
Els agents van aturar l'individu i, quan el van escorcollar, li van trobar 14 mòbils que guardava en uns pantalons interiors, així que part dels telèfons es van tornar als seus propietaris, mentre que l'autor dels fets va passar a disposició judicial diumenge.