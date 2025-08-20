Detingut un jove per agressió sexual i exhibicionisme durant la Festa Major d'Olost (Barcelona)

BARCELONA 20 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a un jove de 24 anys com a presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme i un altre d'agressió sexual durant la Festa Major d'Olost (Barcelona), han informat fonts policials a Europa Press.
Els fets van tenir lloc durant la matinada del diumenge, 17 d'agost, després que el jove exhibís el seu membre davant de diverses noies i toqués a una d'elles, segons fonts coneixedores.
Els mossos van localitzar passades les 5.00 hores a aquest jove, sobre el qual no consten antecedents, i van procedir al seu arrest.
En un comunicat conjunt aquest dimecres, el Consorci del Lluçanès i tots els ajuntaments que formen part han expressat el seu "rebuig absolut" a qualsevol forma de violència masclista, agressió i assetjament sexual i han fet una crida a la tolerància zero davant d'aquests comportaments.
"Condemnem fermament qualsevol acte que causi danys físics, sexuals o psicològics a la nostra ciutadania. Les nostres festes majors han de ser espais segurs i de convivència on tothom pugui gaudir sense sofrir intimidacions i violència", resa el text difós en 'X' i recollit per Europa Press.