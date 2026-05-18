Detingut un jove multireincident a Tarragona per robar sensors volumètrics a dos domicilis

TARRAGONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat al Baix Penedès (Tarragona) un jove multireincident per robar sensors volumètrics a dos domicilis, segons han informat aquest dilluns en un comunicat.
La investigació va determinar que el lladre va cometre un total de quatre robatoris a l'interior de dos habitatges molt a prop de Calafell (Tarragona), on va accedir fins a 30 vegades durant els passats mesos de desembre i març.
Sempre entrava als domicilis escalant el mur exterior i robava els detectors volumètrics d'ultrasons instal·lats per detectar intrusos.
En total, es va emportar 70 sensors valorats en 10.290 euros, que després anunciava en una plataforma de compravenda d'objectes.
L'àrea d'influència, la manera de robar, les imatges de les càmeres de videovigilància i el perfil de la plataforma van permetre identificar el lladre, que acumula fins a 16 antecedents policials.