Detingut un jove amagat en un pis on estava robant a Sant Quirze (Barcelona)

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 9 de novembre un jove de 18 anys que estava amagat dins un domicili de Sant Quirze del Vallès (Barcelona), on presumptament cometia un robatori amb força, informen en un comunicat aquest dimecres.
Els agents van rebre l'avís cap a les 11.30 hores en el qual s'informava que s'havia activat l'alarma d'un pis, i en arribar-hi amb la policia local del municipi, hi van accedir i el van trobar amagat en una de les habitacions.
Pel que sembla, havia forçat la persiana del balcó per poder-hi entrar, i va passar a disposició judicial aquest dimarts.