Detingut un jove de 25 anys per incidents en la via pública a la Seu d'Urgell (Lleida)

LLEIDA 15 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut a un jove de 25 anys aquest dilluns a la tarda a la Seu d'Urgell (Lleida) després de provocar incidents en la via pública increpant a vianants o donant puntades a cotxes estacionats, han confirmat fonts dels Mossos a Europa Press.

Segons ha avançat Ràdio Seu, després dels incidents en la via pública el jove es va tancar a l'escola Pau Claris de la localitat --on no hi havia cap menor-- i finalment el cos el va acabar detenint a l'interior del centre escolar.

Han afegit que s'acusa al jove de danys i desordres en la via pública i que aquest dimarts passarà a disposició judicial.