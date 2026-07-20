Detingut un jove de 19 anys relacionat amb la mort violenta d'una dona a Soses (Lleida)

David Zorrakino - Europa Press
LLEIDA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'una dona a Soses (Lleida) trobada dissabte, informen fonts de la policia catalana a Europa Press.
Dissabte cap a les 22.45 els agents van rebre l'avís de la desaparició d'una dona que després va ser trobada morta en un camp de panís de la localitat.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos va assumir el cas, que està sota secret d'actuacions.