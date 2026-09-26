Detingut un jove de 19 anys després d'una persecució amb una moto presumptament robada a Girona

GIRONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
La policia municipal de Girona va detenir aquest divendres a les 18.47 hores a un jove de 19 anys després d'una persecució amb moto al centre de Girona amb una moto presumptament robada que va deixar dos agents ferits.
El jove va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat a l'autoritat, furt de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai permís de conduir, lesions i lesions per imprudència, ha informat l'Ajuntament de Girona en un comunicat aquest dissabte.
Diverses dotacions policials van ser alertades de la presència d'una moto amb dos ocupants que podia tractar-se d'un vehicle robat i, en ser interceptats en un semàfor, el conductor i el passatger van fugir corrent, encara que el passatger finalment va recuperar la moto i va emprendre la fugida circulant per la vorera, a més d'intentar xocar amb una motocicleta policial, col·lisionar amb el retrovisor d'un altre vehicle policial i circular contra direcció.
A l'altura del número 60 del carrer del Carme, el fugitiu va perdre el control del vehicle i va topar amb una furgoneta policial, deixant ferit a un agent.
Una vegada a terra, un agent motoritzat va intentar interceptar-lo, però el jove li va empènyer i el va fer caure de la moto, causant-li lesions, fins que finalment un altre agent va aconseguir detenir-ho, i posteriorment es va localitzar a la propietària de la motocicleta al barri de Sant Narcís.