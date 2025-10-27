Detingut un jove de 18 anys per fer tocaments a dues menors durant les festes de Girona

GIRONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte un jove de 18 anys per dues presumptes agressions sexuals sense penetració, en haver-se refregat i fer tocaments a dues joves durant les festes de Girona, informen fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat el 'Diari de Girona', els fets es van produir cap a les 23.30 hores quan tres adolescents de 14 anys eren a la zona on hi ha les atraccions considerades més grans, quan un grup de joves s'hi van acostar.
Un d'ells es va dirigir a dues de les noies i es van produir els fets que posteriorment van denunciar a l'espai que comparteixen la policia municipal i els Mossos, per la qual cosa van poder identificar i detenir el presumpte autor.