Detingut un jove de 18 anys a Granollers pel robatori violent de dos mòbils

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge un jove de 18 anys per un presumpte robatori amb violència a un altre home al polígon industrial del Ramassar, a Granollers (Barcelona), a qui van pegar, van tirar a terra i li van robar dos telèfons mòbils.

L'avís es va produir a les 7.15 hores i els Mossos van poder identificar l'autor dels fets gràcies a la descripció que va aportar el testimoni, que encara duia al damunt un dels mòbils robats, informa la policia catalana en un comunicat aquest dimecres.

Després de ser detingut, el jove va passar a disposició judicial l'endemà.

