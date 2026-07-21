Detingut a la Jonquera (Girona) per conduir en sentit contrari amb 12 quilos de cocaïna

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
GIRONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut un home a la Jonquera (Girona) per conduir en sentit contrari per l'AP-7 un vehicle d'alta gamma matriculat a Suïssa amb 12 quilos de cocaïna, 56 quilos d'haixix i 27 quilos de marihuana, informen en un comunicat aquest dimarts.
En percebre els vehicles policials, el conductor no va fer cas de l'alto, va accelerar "de manera temerària" i, després d'aparcar en una àrea de servei, el copilot va fugir i el conductor, que es va negar a obeir les ordres dels agents, va ser detingut per un presumpte delicte d'atemptat a agent de l'autoritat.
L'arrestat ha estat acusat de tràfic de drogues, un delicte contra la seguretat vial i atemptat a agent de l'autoritat i ha passat a disposició judicial després de decretar-li presó provisional sense fiança.