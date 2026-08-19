Detingut a La Jonquera (Girona) un home buscat a França per intent d'homicidi

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a La Jonquera (Girona) a un home amb una ordre europea de detenció i d'entrega (Oede) emesa per França per un delicte de temptativa d'homicidi.
Segons ha informat el cos policial en un missatge en 'X' recollit per Europa Press aquest dimecres, a l'home també se l'acusa dels delictes de lesions greus i amenaces.
L'home hauria comès els delictes a la localitat de Béziers (França) al setembre de 2024.