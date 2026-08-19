Publicat 19/08/2026 17:45

Detingut a La Jonquera (Girona) un home buscat a França per intent d'homicidi

Archivo - Arxiu - Un vehicle dels Mossos d?Esquadra, a 16 de juliol de 2024, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut a La Jonquera (Girona) a un home amb una ordre europea de detenció i d'entrega (Oede) emesa per França per un delicte de temptativa d'homicidi.

Segons ha informat el cos policial en un missatge en 'X' recollit per Europa Press aquest dimecres, a l'home també se l'acusa dels delictes de lesions greus i amenaces.

L'home hauria comès els delictes a la localitat de Béziers (França) al setembre de 2024.

Contador

Contingut patrocinat