Detingut a la Jonquera (Girona) amb 25,9 quilos de metamfetamina a la maleta d'un bus a França

GIRONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil va intervenir el passat 11 de febrer a la Jonquera (Girona) 25,990 quilos de metamfetamina amagats a l'interior d'una maleta al maleter d'un autobús que feia el trajecte Múrcia - Lió (França), el presumpte responsable de la qual va ser detingut, informa l'institut armat en un comunicat aquest dimarts.
Els fets es van produir durant un control a l'àrea de servei de la Jonquera i l'home, de 27 anys, va ser arrestat per un presumpte delicte contra la salut pública.
El detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció 9 de Figueres (Girona), que va decretar l'ingrés a presó provisional.