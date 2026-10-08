Publicat 08/10/2026 17:02

Detingut in fraganti per quatre presumptes robatoris a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

Archivo - Foto d'arxiu d'unes manilles
MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts el presumpte autor de 4 robatoris amb força en establiments de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), el qual van enxampar in fraganti quan sortia d'un bar després de forçar-ne la persiana i sostreure 89 euros de la caixa registradora.

Segons explica la policia catalana en un comunicat aquest dijous, els agents han relacionat l'home amb tres robatoris més, produïts recentment a la mateixa ciutat, com el d'un mòbil del qual s'havia denunciat el robatori aquell mateix matí.

La investigació ha permès relacionar el sospitós, que ha passat a disposició judicial aquest dijous, amb altres fets delictius de la mateixa mena, per la qual cosa els Mossos el consideren responsable de l'augment de robatoris amb força a Santa Coloma.

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