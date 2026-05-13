Detingut in fraganti un lladre que va entrar a robar en una casa a Querol (Tarragona)

TARRAGONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts a Querol (Tarragona) un home de 37 anys que va ser enxampat in fraganti dins un domicili trencant una porta de fusta amb una radial per presumptament robar a l'interior de l'immoble, informen en un comunicat aquest dimecres.
Els fets van tenir lloc cap a les 15.50 quan una patrulla es va dirigir a la zona i, en arribar, van sentir sorolls que venien de dins el domicili.
Després de diverses comprovacions, van observar que els armaris i les calaixeres estaven regirats i els Mossos van acabar detenint el sospitós, si bé es manté oberta la investigació que podria comportar la detenció d'altres persones implicades en el robatori i que van abandonar la zona abans de l'arribada de la policia.