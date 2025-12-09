Detingut a Igualada pel presumpte robatori i venda de 64 milions de dades personals

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
Els agents de la Policia Nacional han detingut a Igualada (Barcelona) un jove de 19 anys per la seva presumpta participació en el robatori i venda d'uns 64.000.000 de dades personals privades, informen en un comunicat d'aquest dimarts.
Va accedir a nou empreses diferents d'on va obtenir milions de dades personals privades que, posteriorment, venia a través del web, i la investigació va començar al juny quan els agents van tenir coneixement de la substracció de dades personals a diferents empreses.
Les dades privades consisteixen en números de DNI, noms i cognoms, domicilis, telèfons, adreces de correu electrònic i codis IBAN; i un cop obtinguts, el detingut venia la informació en diversos fòrums de hackers a través de sis comptes i fins a cinc pseudònims diferents.
La setmana passada es va dur a terme l'entrada i l'escorcoll en un immoble a Igualada, on es va fer l'arrest i van intervenir diversos equips informàtics i carteres emmagatzemades en dispositius de maquinari.
A més, es va bloquejar una cartera de criptomonedes on, presumiblement, ingressava els guanys obtinguts per la venda.