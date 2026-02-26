Detingut un home que va ser apunyalat per una dona a qui va agredir sexualment a Lleida

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres un home de 52 anys que va ser apunyalat diumenge passat per una dona a qui presumptament va agredir sexualment, fets pels quals ella també va ser arrestada per un delicte de temptativa d'homicidi.
Segons ha avançat 'El Segre' i confirmen fonts policials a Europa Press, la detenció de l'home es va produir a les 8.20 hores, però anteriorment la dona havia estat detinguda per agredir-lo amb una arma blanca a la cama, motiu pel qual va ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
Les mateixes fonts indiquen que es va produir una discussió diumenge a la tarda en un habitatge de l'avinguda Alcalde Porqueres, quan la dona va trucar al 112 per alertar que l'home estava ferit.
Segons indica el digital, havien begut alcohol i van mantenir una primera relació sexual consentida, però l'home va voler endurir les pràctiques sexuals, ella no va voler i per evitar-ho el va apunyalar.
Finalment, la dona va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició al jutjat de guàrdia de Lleida.