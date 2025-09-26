Detingut un home a Tàrrega (Lleida) per robar violentament un rellotge

LLEIDA 26 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 33 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació, han informat en un comunicat aquest divendres.
Segons la policia catalana, els fets es van produir el passat 24 d'agost a primera hora del matí, quan el detingut suposadament va tirar a terra un home de 80 anys i li va agafar el rellotge al carrer Joan Maragall d'aquesta localitat.
Malgrat no patir lesions rellevants i un cop coneguts els fets, els Mossos van obrir una investigació i, gràcies a la informació facilitada per un agent fora de servei i a una identificació duta a terme hores abans per la policia local, els investigadors en van poder identificar el presumpte autor.
Amb la recollida de nous indicis, els investigadors van confirmar les sospites i aquest dijous es va detenir el sospitós dels fets a Tàrrega.
El detingut, amb antecedents, ha passat a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.