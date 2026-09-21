Detingut un home per presumptament intentar matar la seva exparella

TARRAGONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al matí un home de 47 anys després de presumptament atropellar de manera intencionada la seva exparella als Pallaresos (Tarragona), han informat fonts policials a Europa Press.
Segons han confirmat les mateixes fonts i ha avançat 'El Caso', els fets s'han produït cap a les 8.30 hores, quan l'home, al qual se li atribueix un delicte d'homicidi en grau de temptativa, ha atropellat la dona, que es troba en estat greu.
Les mateixes fonts han confirmat que l'ara detingut tenia una ordre d'allunyament vigent de la seva exparella.