Detingut un home a Sils (Girona) per descarregar-se centenars d'arxius de contingut pedòfil

GIRONA 13 març (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han detingut un home a Sils (Girona) per emmagatzemar centenars d'arxius pedòfils, segons ha informat el cos policial en un comunicat aquest dimecres.

La investigació va començar l'agost del 2024, quan la Policia Nacional va rebre informació que una persona a la província de Girona s'estava descarregant arxius de contingut pedòfil.

El detingut, que va ser localitzat i arrestat per la policia el 25 de febrer, feia servir la plataforma Emule, segons han informat fonts policials a Europa Press, una de les plataformes 'peer to peer' més utilitzades a Espanya per fer descàrregues.

La policia ha informat que el detingut, que té 32 anys, es va descarregar al voltant de 500 arxius de contingut pedòfil, la majoria en format vídeo i de contingut "totalment explícit".

Durant l'escorcoll van confiscar dispositius d'emmagatzematge massiu on desava aquests fitxers il·legals, que classificava en diferents carpetes, i on es va poder constatar que hi havia més de 5.500 arxius en procés de descàrrega.