Detingut un home a La Seu d'Urgell (Lleida) per fabricar artefactes explosius casolans

LLEIDA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 20 d'agost a La Seu d'Urgell (Lleida) a un home de 53 anys per fabricar artefactes explosius casolans, com a presumpte autor dels delictes de desordres públics, fabricació i tinència d'explosius i trencament de condemna, informa aquest dimarts en un comunicat.
La investigació va començar el 10 de juliol de 2025, després de la localització d'un artefacte explosiu casolà, que no va arribar a detonar, a l'exterior de les oficines d'un organisme públic de La Seu d'Urgell.
Aquest incident es va vincular amb un altre fet en la mateixa localitat el 30 de juny, quan es va localitzar un altre artefacte de diferent composició que tampoc va detonar.
Una vegada identificat el detingut i haver-lo vinculat amb els dos fets, el 21 d'agost es va dur a terme una diligència d'entrada i registre, en la localitat de La Seu d'Urgell, i es van intervenir altres artefactes explosius propietaris i material per a la seva fabricació.
També es van localitzar indicis que acreditaven la reincidència i evolució en la tècnica de fabricació, i el detingut, que té antecedents, va passar a disposició judicial el dia 22 d'agost en el Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de La Seu d'Urgell.