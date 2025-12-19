Detingut un home a Sarrià de Ter (Girona) per tinença de pornografia infantil

GIRONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut un home a Sarrià de Ter (Girona) per un presumpte delicte de pornografia infantil després de trobar al seu domicili material d'aquesta índole sexual, informa en un comunicat aquest divendres.
Segons la informació rebuda, l'autor podria haver dut a terme múltiples descàrregues en què es podia veure menors d'edat, d'entre 8 i 12 anys, tenint conductes sexuals, tant amb si mateixos com amb altres adults.
Després de diverses gestions policials, s'ha localitzat l'autor de les descàrregues il·legals a Sarrià de Ter, s'ha sol·licitat un manament judicial d'entrada i escorcoll per poder verificar la possessió d'aquests arxius audiovisuals.
Durant l'escorcoll domiciliari es va comprovar que l'autor s'havia desfet de diversos discos durs i unitats d'emmagatzematge la gran majoria d'equips informàtics, i es van intervenir diverses d'aquestes unitats perquè la unitat d'informàtica forense els analitzès.
Així mateix, es va comprovar in situ l'existència de diversos vídeos en els quals apareixien menors d'edat tenint conductes sexuals, per la qual cosa se'l va detenir de manera immediata.