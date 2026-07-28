Publicat 28/07/2026 08:13

Detingut un home relacionat amb la mort violenta d'un altre a L'Hospitalet (Barcelona)

Archivo - Imatge de recurs d'un vehicle dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre home a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) aquest dilluns a la nit.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets, informen en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

La policia va acudir al lloc dels fets després de rebre una alerta sobre un ferit a la via pública.

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