Detingut un home relacionat amb la mort violenta d'un altre a L'Hospitalet (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre home a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) aquest dilluns a la nit.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets, informen en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
La policia va acudir al lloc dels fets després de rebre una alerta sobre un ferit a la via pública.