Publicat 06/08/2026 21:29

Detingut un home presumptament relacionat amb una mort violenta a Nou Barris de Barcelona

Patrullaje de Mossos d'Esquadra, a 7 de juliol de 2026, a L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya (Espanya)
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 6 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home per presumptament estar relacionat amb la mort violenta d'un altre al districte de Nou Barris de Barcelona aquest dijous, informen en una anotació de 'X'.

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha alertat d'una persona ferida a la via pública cap a les 12.40 i diverses patrulles de Mossos i ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat al lloc.

L'home ha estat traslladat a un centre hospitalari en estat molt greu i ha acabat morint, i la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret d'actuacions.

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