Detingut un home per la seva presumpta relació amb la mort d'un menor a la Sagrera (Barcelona)

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
BARCELONA 4 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home per la seva presumpta relació amb la mort d'un menor de 15 anys el dijous a la nit després de rebre un tret al parc de la Pegàs, al barri de la Sagrera de Barcelona, ha informat el cos policial en un comunicat aquest dissabte.
Segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat fonts policials a Europa Press, la detenció s'ha produït durant la nit del divendres a Barcelona i el detingut és un adult.
En una roda de premsa el divendres, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, va qualificar aquest succés com una "línia vermella de la màxima gravetat" i va subratllar el compromís total dels Mossos per trobar a les persones relacionades amb aquests fets.
"No dubtin que el cos de Mossos es deixarà la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquest assassinat puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències", va afirmar, a més d'expressar el condol als familiars i amics de l'adolescent mort.
La investigació, que ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal, continua oberta i sota secret de les actuacions.