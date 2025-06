Detingut un home per robar divuit quilos de cable de coure de la xarxa de metro de Barcelona

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 6 de juny un home de 41 anys, amb dos antecedents, per robar divuit quilos de cable de coure de quatre estacions de les línies L4 i L5 del Metro de Barcelona, valorats en uns 4.000 euros.

Els fets van passar del 16 al 25 de maig i el detingut, presumpte autor de quatre delictes de furt, va passar a disposició judicial el 7 de juny, informen els Mossos en un comunicat aquest diumenge.

La investigació es va iniciar al maig, quan una empresa de serveis que treballa en el manteniment de Metro va denunciar el furt d'uns 60 metres de cable.

Els investigadors van identificar l'autor, que era treballador de l'empresa de serveis en qüestió, gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat.

COM HO FEIA

Actuava sempre de la mateixa manera: vestit amb la roba de treball de personal de neteja, entrava a les instal·lacions amb unes bosses buides i en sortia amb les bosses plenes de cables de coure.

També van fer comprovacions amb empreses de gestió de residus i van esbrinar que l'investigat havia efectuat nou possibles vendes de cable de coure.

Els agents de la Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA) continuaran les gestions administratives derivades de la venda de coure per localitzar el material venut i, si escau, iniciar els procediments sancionadors per la via administrativa.