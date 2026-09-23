Detingut un home per un presumpte robatori en un estanc de Verges (Girona) al juliol

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 17 de setembre a Figueres (Girona) un home de 25 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en un estanc de Verges (Girona) al juliol, i d'un altre delicte de robatori i furt de vehicle, ja que presumptament va fugir del lloc dels fets en una furgoneta robada a Vilopriu (Girona).
Segons han informat els Mossos en un comunicat aquest dimecres, el dia 22 de juliol, cap a les 4 del matí, es va activar l'alarma d'aquest estanc i els agents, en arribar, van comprovar que els autors hi havien entrat forçant la porta d'accés, i que també havien forçat més portes a l'interior de l'establiment.
Els agents van comprovar que havien sostret tabac i diners en efectiu, i a continuació havien fugit amb una furgoneta que una patrulla, poc després, va interceptar a Sant Julià de Ramis (Girona), tot i que els ocupants van anar cap a una zona boscosa en veure els policies.
La furgoneta havia estat robada amb les claus posades dins un habitatge de Vilopriu el dia 10 de juny.
L'arrestat, amb "nombrosos" antecedents, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres el dia 18 de setembre, i la investigació continua oberta, per la qual cosa no es descarten més detencions.