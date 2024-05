Detingut un home per un presumpte robatori amb violència d'un habitatge a Empuriabrava (Girona)

GIRONA, 20 maig (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Figueres (Girona) ha detingut un home per presumptament robar en un habitatge a Empuriabrava i intimidar un home i una dona septuagenaris, i provocar que el primer caigués per la balconada des d'una altura aproximada de tres metres.

Una investigació dels Mossos d'Esquadra de Roses (Girona) ha permès identificar el presumpte autor, ha informat aquest dilluns la policia catalana.

Segons els Mossos d'Esquadra, l'home va accedir a l'interior d'un domicili a Empuriabrava escalant tres metres i va intimidar amb una arma de foc un home i una dona septuagenaris; el primer, va aconseguir agafar l'arma del lladre, però l'agressor el va copejar, fet que va provocar que caigués per la balconada.

Els agents van recuperar l'arma, que va resultar falsa, i van assistir la víctima que va haver de ser traslladada a l'hospital de Figueres.

El presumpte lladre va ser detingut el passat 15 de maig en un bar, després d'intentar fugir conduint temeràriament, pels fets investigats i per malmetre mobiliari urbà durant la fugida, i per no haver tingut mai el permís de conduir i per desobediència als agents.

La Unitat d'Investigació de Figueres també va detenir l'home com a presumpte autor de dos robatoris amb violència i intimidació a un establiment de menjar ràpid, on va amenaçar dos treballadors amb un martell, va robar més de 1.000 euros en efectiu i va intimidar després dos nois amb una navalla al carrer per robar-los els mòbils.