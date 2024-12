Detingut un home per presumpte robatori amb força en sortir d'una finca a l'Horta de Lleida

LLEIDA 7 des. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra de Lleida han detingut un home de 47 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a una finca a l'Horta de Lleida, segons un comunicat aquest dissabte.

Al voltant de les 14.40 d'aquest divendres, van rebre un avís per una alarma de robatori en una finca, on van veure a un home que portava objectes com joies, dos telèfons mòbils, uns guants i eines.

Van detenir l'home, que té 30 antecedents per fets similars i que passarà a disposició judicial davant del Jutjat en funcions de guàrdia de Lleida, per un presumpte delicte de robatori amb força en interior de domicili.