Detingut un home per presumptament robar a cinc dones grans a casa seva a Tarragona

TARRAGONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres un home per presumptament haver robat a cinc dones grans a casa seva a Tarragona, a una de manera violenta, informen en un comunicat d'aquest divendres.

El detingut suposadament es feia passar per un operari, enganyava les ancianes que vivien soles per entrar a casa seva i aprofitava qualsevol distracció per robar-los joies o diners del moneder.

En un dels casos, l'home va demanar a una de les víctimes, que tenia 90 anys, eines per manipular un aparell i quan eren a l'habitació presumptament la va empènyer, li va arrencar la cadena d'or del coll i després de fugir va vendre en un establiment de la zona.

L'endemà de ser detingut, el suposat lladre va passar a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de Tarragona acusat de delictes de robatori amb violència, furt i violació de domicili.

Els Mossos continuen inspeccionant els negocis on va vendre les joies per si l'home, que compta amb una vintena d'antecedents, està relacionat amb altres casos similars.