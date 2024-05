Detingut un home per presumptament provocar l'incendi del coll de l'Alba a Tortosa

TARRAGONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -

La Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) dels Mossos d'Esquadra ha detingut aquest dimecres al matí un home per presumptament haver provocat l'incendi registrat dimarts al barranc del racó de l'Ermita del coll de l'Alba, a Tortosa (Tarragona).

Segons han informat fonts del cos a Europa Press, l'home cremava unes restes de poda per als amos de la finca i, si bé tenia permís per fer-ho, no comptava amb les mesures de seguretat requerides, i en estendre's el foc va fugir.

Els Mossos l'han detingut aquest dimecres cap a les 8 hores a l'estació de l'Aldea (Tarragona) quan suposadament intentava fugir en tren.