Detingut un home per provocar un accident mortal a Tarragona el 4 de gener

El sinistre va començar amb una baralla

TARRAGONA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 14 de febrer un home de 60 anys per presumptament provocar un accident mortal el 4 de gener a la carretera A-7, enllaç amb l'N-340, al municipi d'Altafulla (Tarragona).

En un comunicat, han explicat que els fets van passar a les 13.45 hores, quan els agents van ser alertats d'un xoc entre 3 vehicles.

Com a conseqüència, 6 persones van resultar ferides, una de les quals amb pronòstic greu, que va morir l'endemà en un centre hospitalari.

Els Mossos van obrir una investigació per determinar les causes exactes de l'accident i, segons la informació recopilada, van descobrir que els conductors dels dos primers vehicles implicats es van barallar mentre circulaven i un va avançar l'altre i va frenar "sobtadament".

Aquesta maniobra va provocar que l'altre conductor frenés el vehicle de cop i que un tercer cotxe xoqués per la part posterior i finalment es produís el xoc entre tots tres.

UNA FRENADA "INTENCIONADA"

"La frenada del primer vehicle, que es va quedar completament aturat a la via, va ser intencionada i va venir precedida d'una conducció negligent i temerària", al·lega la policia catalana.

Per aquest motiu, es va detenir divendres passat el conductor que va provocar l'accident mortal, i al tercer vehicle implicat se li atribueix un delicte d'homicidi per imprudència menys greu i 3 delictes de lesions greus per imprudència menys greu.