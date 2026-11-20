David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres un home que presumptament va matar la seva mare dilluns a Llívia (Girona), segons ha pogut saber Europa Press de fonts coneixedores.
Es tracta del fill gran de la dona que va ser trobada sense vida en un domicili de la localitat gironina, on els Mossos d'Esquadra i el SEM es van desplaçar després de rebre l'avís cap a les 13.00 hores.
A l'interior van localitzar la dona amb signes de violència i la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) en va assumir el cas, que està sota el secret de les actuacions.