Detingut un home per presumptament matar-ne un altre a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns a la matinada un home de 30 anys per presumptament matar-ne un altre a la plaça Montserrat Roig de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), informen en un comunicat.
Els fets han tingut lloc cap a les 01.00 hores quan diverses dotacions dels Mossos i la policia local s'han dirigit al lloc, on han localitzat l'home "greument ferit" per arma blanca, apunten fonts coneixedores del cas.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha traslladat tres unitats terrestres i el seu equip de psicòlegs, però no li han pogut salvar la vida; la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) està investigant els fets.