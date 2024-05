Detingut un home per presumptament matar-ne un altre durant una baralla a Barcelona

BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de la mort d'un altre durant una baralla la nit de l'1 de maig a la plaça del Mar de Barcelona, al districte de Ciutat Vella, segons han explicat fonts policials a Europa Press aquest dijous.

La Guàrdia Urbana va saber que s'havia produït una agressió a la via pública i que hi havia un home "a terra", i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'hi van desplaçar i van traslladar la víctima fins a un centre hospitalari, on va morir poc després.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Barcelona va obrir una investigació per esclarir els fets.