Detingut un home per presumptament cremar contenidors a la Canya (Girona)

Va quedar en llibertat a la comissaria en espera de declarar davant el jutge



GIRONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge a Olot (Girona) un home de 28 anys per presumptament cremar contenidors a la Canya (Girona) el dia abans, segons han explicat en un comunicat aquest dijous.

Concretament, van cremar contenidors a quatre carrers dins el nucli urbà, corresponents als municipis de la Vall de Bianya i Sant Joan les Fonts, i els agents van obrir una investigació per determinar-ne l'autoria.

Gràcies a la investigació, a la col·laboració ciutadana i a les imatges captades per les càmeres de videovigilància, es va identificar un home com a presumpte responsable dels fets.

Els agents van incrementar el patrullatge preventiu per evitar que es repetissin els fets, i diumenge cap a les 00.30 hores una patrulla va localitzar el presumpte autor caminant per la via pública a Olot.

En escorcollar-li la motxilla, van localitzar i van intervenir un encenedor, una llanterna i un desodorant d'esprai, "objectes susceptibles de ser utilitzats per cremar els contenidors".

Davant les evidències, els mossos van detenir l'home com a presumpte autor d'un delicte de danys, tot i que la investigació no es dona per tancada i no es descarta la participació del detingut en altres fets similars ocorreguts a la zona.

El detingut no tenia antecedents policials i va quedar en llibertat després de declarar a comissaria, tot i que haurà de comparèixer davant el jutge coneixedor de la causa quan sigui requerit.