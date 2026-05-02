Detingut un home per la mort violenta d'una dona a Esplugues de Llobregat (Barcelona)

BARCELONA 2 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona el matí d'aquest dissabte a Esplugues de Llobregat (Barcelona), ha informat el cos en un comunicat.
El 112 ha rebut l'avís prop de les 11.00 hores en el qual s'advertia que un home havia ferit a una dona i havia fugit del lloc dels fets, al qual s'han desplaçat dotacions de Mossos i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que no han pogut salvar-li la vida a la víctima.
El presumpte autor ha estat posteriorment localitzat i detingut, mentre que la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret de les actuacions.