Detingut un home per la mort violenta d'un altre amb arma blanca a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts un home de 20 anys en relació amb la mort violenta d'un altre home al districte de Sant Andreu de Barcelona per ferida amb arma blanca, segons han informat en un comunicat aquest dimecres.
Aquest dimarts cap a les 20 hores el telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís d'un home que n'havia ferit un altre amb una arma blanca al seu domicili, per la qual cosa s'hi van desplaçar dotacions dels Mossos i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van iniciar maniobres per reanimar la víctima i la van traslladar a l'hospital en estat molt greu, on ha acabat morint aquest dimecres.
Per la seva banda, els agents van detenir el presumpte autor dels fets i la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec de la investigació.