BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort de la seva parella a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), informen aquest dimarts en un missatge a X recollit per Europa Press.
En un comunicat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) afirma que el jutjat de violència sobre la dona de l'Hospitalet té oberta una causa per la mort violenta d'una dona en aquesta localitat i que la seva parella està detinguda.
Afegeix que la comitiva judicial, encapçalada pel titular del jutjat de violència, s'ha desplaçat al domicili familiar per fer l'aixecament del cadàver, i que "no consten antecedents judicials entre la parella".