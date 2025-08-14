Detingut un home per l'incendi forestal d'Oímbra (Orense) en el qual van resultar ferits tres brigadistes

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil va detenir a un home, veí de A Gudiña (Ourense), com a presumpte responsable d'un incendi forestal en Oímbra que calcina més de 5.000 hectàrees i en el qual van resultar ferits tres brigadistes.
Segons ha informat l'Institut Armat, l'home, de 46 anys, realitzava labors de neteja amb un tractor quan es trobava vigent l'índex de risc extrem d'incendi.
A l'home se li atribueixen dos delictes d'incendi forestal per imprudència greu i tres de lesions greus, ja que tres brigadistes van sofrir cremades i encara estan ingressats en el complex hospitalari universitari de A Coruña (Chuac).