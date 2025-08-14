Publicat 14/08/2025 21:45

Detingut un home per l'incendi forestal d'Oímbra (Orense) en el qual van resultar ferits tres brigadistes

Diversos serveis d'emergència treballen en l'extinció del foc, a 12 d'agost de 2025, en Seixalbo, Ourense, Galícia (Espanya)
Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA 14 ago. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil va detenir a un home, veí de A Gudiña (Ourense), com a presumpte responsable d'un incendi forestal en Oímbra que calcina més de 5.000 hectàrees i en el qual van resultar ferits tres brigadistes.

Segons ha informat l'Institut Armat, l'home, de 46 anys, realitzava labors de neteja amb un tractor quan es trobava vigent l'índex de risc extrem d'incendi.

A l'home se li atribueixen dos delictes d'incendi forestal per imprudència greu i tres de lesions greus, ja que tres brigadistes van sofrir cremades i encara estan ingressats en el complex hospitalari universitari de A Coruña (Chuac).

