Detingut un home per fugir d'un control policial i conducció temerària a Martorell (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge un home de 46 anys per fugir d'un control policial i conduir a alta velocitat pels carrers de Martorell (Barcelona), segons han informat aquest dilluns a través d'un comunicat.
Els fets van tenir lloc en un control per a la prevenció de robatoris amb força en domicilis quan, segons els agents, un vehicle, en detectar la presència policial, va girar cua sobtadament i va fugir en sentit contrari a gran velocitat.
Els agents van iniciar el seguiment del vehicle, que va circular "temeràriament" pels carrers del municipi fins que va arribar a un carrer sense sortida, on l'individu va ser detingut per conducció temerària i desobediència.
A més, els Mossos d'Esquadra van localitzar paperines de cocaïna que el detingut portava amagats, a més d'una quantitat important de diners en efectiu, per la qual cosa també se'l va arrestar com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.
El detingut, amb cinc antecedents policials, va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Martorell (Barcelona).