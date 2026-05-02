Detingut un home per ferir a un altre en una baralla a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

BARCELONA 2 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home de 28 anys per agredir a un altre que va quedar ferit durant una baralla sobre les 23 hores de la nit d'aquest divendres al carrer Mare de Déu dels Desemparats de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat fonts policials a Europa Press aquest dissabte.
Diverses patrulles dels Mossos es van desplaçar fins a aquest punt juntament amb unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques, que van atendre al ferit i el van traslladar a un centre hospitalari.
L'agressor, que també va resultar ferit, va ser detingut pels agents després de fugir a peu de l'escena i acudir a un hospital, i la Unitat d'Investigació de la comissaria de Mossos de L'Hospitalet s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir els fets.