Detingut un home per estafar 240.000 euros a dues persones grans a Arenys de Mar (Barcelona)

BARCELONA, 4 des. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 14 de novembre un home per presumptament estafar més de 240.000 euros a dues persones grans per a les quals treballava a Arenys de Mar (Barcelona), han informat en un comunicat d'aquest dilluns.

El suposat estafador va arribar a la ciutat fa 10 anys i, després d'establir una bona relació amb els ancians --que eren germans--, va llogar el pis just a sobre d'on vivien i, a canvi d'una remuneració, els cuidava i els feia la compra cada dia.

Arran de la confiança que tenien amb l'home, les víctimes li havien donat accés al seu compte corrent per a les despeses de la llar, però durant aquests 10 anys presumptament va estar extraient diners entre 3 i 4 cops al mes per al seu benefici propi, i els va arribar a estafar més de 240.000 euros.

Així mateix, suposadament els va convèncer per entregar la propietat del seu pis a una tercera persona per 6.000 euros, que mai van arribar a veure, i per pagar una renda vitalícia de 500 euros al mes que tampoc va resultar ser vitalícia.

Els Mossos van començar a investigar l'home després de saber que havia desaparegut i, després de conèixer els fets, el van localitzar i el van detenir a Barcelona; va passar a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar acusat d'un delicte d'estafa continuada.