Detingut un home per dos robatoris violents a dues farmàcies de Salt i Girona el mateix dia

GIRONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns un home de 30 anys com a presumpte autor de dos robatoris amb violència comesos el mateix dia a dues farmàcies de Salt i Girona l'1 de maig, informen en un comunicat aquest dimecres.
El primer va ser al voltant de les 12.00 hores quan un home va trencar una ampolla de vidre i va amenaçar les treballadores de l'establiment per aconseguir els diners de la caixa registradora i després va fugir a peu.
En el segon, cap a les 18.00 hores, va fer servir el mateix modus operandi, ja que va tornar a amenaçar amb una ampolla trencada la dependenta i ell mateix va robar els diners de la caixa.
Després de diverses gestions, es va identificar el lladre i el van localitzar a Girona, on va ser detingut.
Finalment el detingut, amb diversos antecedents, va passar a disposició judicial.