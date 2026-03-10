Detingut un home per dos robatoris amb força a Balaguer (Lleida)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 10 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Balaguer (Lleida) un home, de 37 anys, com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força, ha informat el cos policial aquest dimarts en un comunicat.
La detenció va tenir lloc dilluns passat, resultat d'una investigació iniciada dissabte en tenir constància de dos robatoris als trasters d'una comunitat de veïns en un edifici a l'avinguda Francesc Macià, dels quals es van sostreure dues bicicletes valorades en 3.700 euros.
El detingut, que compta amb antecedents per delictes contra el patrimoni, ha passat aquest dimarts a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.