Publicat 21/03/2026 16:11

Detingut un home per cremar un pis amb una dona dins a les Franqueses del Vallès (Barcelona)

BARCELONA 21 març (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home per provocar un incendi en un pis amb una dona dins a les Franqueses del Vallès (Barcelona) aquest divendres a la nit, sense causar ferits, segons han confirmat fonts policials a Europa Press.

L'home va intentar fugir del lloc dels fets per una balconada abans de ser detingut, expliquen les mateixes fonts.

Bombers va rebre l'avís a les 23.32 hores i va desplaçar 6 dotacions fins al lloc dels fets, on no van trobar a ningú a l'interior del pis ni en la resta del bloc, que havia estat evacuat pels propis veïns abans de l'arribada dels bombers, que van apagar definitivament l'incendi sobre la mitjanit.

