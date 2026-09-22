Detingut un home per cometre 4 delictes en un mateix dia a Banyoles (Girona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 16 de setembre un home de 24 anys com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació, un furt, un robatori o furt d'ús de vehicle, un delicte de trencament de condemna judicial i un de resistència i desobediència a agents de l'autoritat tots ocorreguts el passat 1 de setembre.
Se l'acusa d'abordar un home i sostreure-li el telèfon mòbil de la mà exhibint una navalla, d'entrar en un supermercat i robar una pizza i una ampolla d'alcohol, i d'intentar emportar-se una aspiradora, informa el cos en un comunicat aquest dimarts.
També se l'acusa d'un delicte de trencament de condemna per resolució judicial (de no acostament a determinades superfícies comercials) i de resistència i desobediència a agents de l'autoritat, ja que en el moment de l'arrest volia fugir
El detingut ha estat denunciat fins a 62 vegades per furts a diferents supermercats de Banyoles (Girona), des del 2025 fins a l'actualitat.
L'arrestat va passar a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona el passat 17 de setembre.