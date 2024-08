Detingut un home per atropellar dues persones i fugir a Llorenç del Penedès (Tarragona)

Presumptament va cometre els atropellaments fent el cavallet amb una moto en una exhibició il·legal



TARRAGONA, 18 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 22 anys per presumptament atropellar dues persones quan feia el cavallet amb una motocicleta en una exhibició no autoritzada de vehicles al polígon industrial de Llorenç del Penedès (Tarragona) i després fugir del lloc.

L'exhibició il·legal de vehicles es va desenvolupar el 4 d'agost, tal com va poder constatar una patrulla de trànsit del Vendrell (Tarragona) que va assistir al lloc i va comprovar la concentració de nombrosos vehicles modificats i tunejats, segons ha informat la policia catalana aquest diumenge en un comunicat.

Després d'activar més recursos policials per fer front a la situació, els agents es van adreçar al punt de l'accident on només quedaven una quinzena de persones i les dues víctimes, si bé no hi havia rastre del presumpte autor de l'atropellament.

INICI DE LA INVESTIGACIÓ

Un cop ateses les víctimes pels serveis sanitaris, els agents van recollir els indicis policials pertinents per traslladar la investigació als Mossos d'Esquadra.

Dies després, la investigació policial va permetre identificar el presumpte autor dels fets, un home amb antecedents policials relacionats amb la mateixa tipologia delictiva.

Els agents van detenir el presumpte autor dels fets el 13 d'agost al Vendrell, al qual se li imputen quatre presumptes delictes contra la seguretat viària i un altre per falsedat documental, ja que la motocicleta que portava en el moment dels fets tenia esborrat un nombre de sèrie.

El detingut va passar a disposició judicial el 14 d'agost davant del jutjat en funcions de guàrdia del municipi del Vendrell.