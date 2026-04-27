Detingut un home per amagar al seu cotxe més de 13 quilos de cocaïna a Santa Coloma (Barcelona)

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat un home per amagar al seu cotxe més de 13 kg de cocaïna a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), segons han informat aquest dilluns en un comunicat.
Els fets es van produir quan una patrulla va detectar un cotxe aparcat amb la finestra baixada i el van escorcollar per les explicacions incoherents i el nerviosisme del conductor.
En l'escorcoll van localitzar un doble fons darrere els seients posteriors, on van trobar 12 paquets de cocaïna amb un pes total de 13,3 quilos, amb un valor de mercat de 815.000 euros, per la qual cosa va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues i d'un contra la salut pública.